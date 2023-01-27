Cenk Tosun Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası konuştu!

Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Cenk Tosun konuştu. Tosun, ""Herkes nasıl Beşiktaşlı olduğumu bilir, çocukluğumdan beri... Bu statta daha fazla gol atmak istiyorum. Burada ayrı bir motive oluyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 22:37