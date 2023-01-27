Dele Alli Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonrası Dele Alli konuştu. Alli, "Gol katkım ve 3 puan için mutluyum. Güçlü bir performans gösterdik. Daha çok çalışacağız ve daha çok gelişeceğiz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 22:37