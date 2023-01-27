Sezon başı transfer edilen dünya yıldızı Dele Alli'de umduğunu bulamayan Beşiktaş, Premier Lig'den bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmayı planlıyor.
Beşiktaş'tan Hakim Ziyech harekatı! İşte yapılacak teklif
Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar kış transfer döneminde sadece Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kartal, Chelsea'de istediği forma şansını bulamayan Hakim Ziyech için harekete geçti. İşte Beşiktaş'ın Faslı yıldız için yapacağı teklif...
Siyah beyazlıların gündemindeki isim bu sezon takımda istediği kadar şans bulamayan ve devre arasında yapılan transferle forma giyme ihtimali daha da azalan Chelsea'li Hakim Ziyech.
Faslı yıldız için Beşiktaşlı yöneticiler Michy Batshuayi transferinde yakın ilişki kurdukları Londra ekibi ile görüşme yapacak.