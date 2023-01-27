Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Süper Lig 'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de başladı ve müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.





BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Dele Alli, Salih Uçan, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Lusamba, Cavaliero, Fatih, Candeias, Hassan.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.