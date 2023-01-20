Transferde hareketli günlere giren Beşiktaş; forvet, orta saha derken sol bek takviyesinde de gaza basmış durumda.
Beşiktaş'a Faslı sol bek! Romain Saiss ile görüştü
Beşiktaş'ta sol bek için gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların gündeminde Faslı yıldız var. Bu transfer öncesi ise oyuncu ile Romain Saiss arasında bir görüşme gerçekleşti. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ın haberine göre pek çok ismi listesinde bulunduran siyah- beyazlılarda öncelikli adaylardan olan Yahia Attiyat Allah'la ilgili flaş bir gelişme yaşandığı belirtildi.
Buna göre 27 yaşındaki Faslı futbolcunun vatandaşı Saiss'i arayarak Beşiktaş hakkında bir kez daha bilgi aldığı öğrenildi.