Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündem stoper transferi. Kara Kartal'ın listesinde dikkat çeken oyuncular yer alıyor. İşte o isimler...
Beşiktaş'ın stoper transferinde adayları ortaya çıktı! 5 isim...
Beşiktaş transfer dönemi: Şu ana kadar Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Kartal'ın stoper transferinde istediği isimler de belli oldu. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2023- 16:40
LUCAS VERISSIMO
27 yaşındaki Brezilyalı stoper, Benfica'da forma giyiyor. 1.88 cm boyundaki tecrübeli isim, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.