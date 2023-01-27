Beşiktaş'ın stoper transferinde adayları ortaya çıktı! 5 isim...

Beşiktaş transfer dönemi: Şu ana kadar Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Kartal'ın stoper transferinde istediği isimler de belli oldu. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 16:40