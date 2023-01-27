Beşiktaş'ta Valentin Rosier, son dönemde gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle eleştiri oklanın hedefi olmuştu.
Beşiktaş’ta flaş Rosier gelişmesi! Monza teklifini arttırdı
Beşiktaş'ta Valentin Rosier konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde gösterdiği disiplinsiz tavırlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Fransız sağ bek için İtalya Serie A ekibi Monza teklifte bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2023- 12:45
Fransız yıldızın geleceğiyle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.