Beşiktaş - Alanyaspor maçında penaltı kararı iptal edildi!

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Maçın 69. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrası Alanyaspor penaltı kazandı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen karşılaşmanın hakemi, penaltı kararını iptal etti. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 21:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023- 21:42