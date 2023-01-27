Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele'nin 63. dakikasında siyah beyazlılarda Salih Uçan bir sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Oyundan alınan Salih Uçan yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Beşiktaş - Alanyaspor maçında Salih Uçan'dan kötü haber! Oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele'nin 63. dakikasında siyah beyazlılarda Salih Uçan bir sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Necip Uysal'a bıraktı.
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Yayın Tarihi: 27.01.2023- 21:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023- 21:31