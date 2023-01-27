Beşiktaş - Alanyaspor maçında Salih Uçan'dan kötü haber! Oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele'nin 63. dakikasında siyah beyazlılarda Salih Uçan bir sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 21:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023- 21:31