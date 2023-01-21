Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar galibiyet serisini 4 maça çıkarıp bu sezon bir ilk başarmak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların 25'e 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Kara Kartal, bu karşılaşmayı kazanarak bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. Kayseri Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak müsabaka öncesi siyah-beyazlılar, ligde 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile aldığı 32 puanla 5. sırada yer alırken Kayserispor ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 8. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. Ligde oynanan 8 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynandı ve bu mücadeleyi Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor'u ise 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile dönerek ligde bu sezon ilk defa üst üste 4 galibiyet alarak seriye devam etmek istiyor.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Kayseri Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.