Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ısrarı! İşte yapılan yeni teklif
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağlamak istiyor. Kartal, 25 yaşındaki oyuncu için teklifini yükseltti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.01.2023- 06:40
Forvet ve stoper mevkilerine yapılacak takviyeler dışında, teknik direktör Şenol Güneş'in orta sahaya da bir oyuncu istemesi üzerine adı gündeme gelen Amir Hadziahmetovic için girişimler devam ediyor.