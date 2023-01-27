Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Yaşar Kemal Uğurlu kritik müsabakada düdük çalacak. Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Dele Alli, Salih Uçan, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Lusamba, Cavaliero, Fatih, Candeias, Hassan.

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.