Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Kurul ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Rosier'e 2 maç men cezası verirken, çok sayıda yönetici, kulüp ve futbolcuya ceza yağdırdı.



Kurulun aldığı kararlar şu şekilde;



1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT C, D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇAMLI'nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ÇETİN UZUNO'nun, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALPER TÜRKMEN'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TAYFUN RAMAZAN YILDIRIM'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi HAKAN PAZAN'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALİ TÜRKMEN'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AHMET DİRGENALİ'nin, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ZEHRA TAŞYÜREK'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MURAT KORUCU'nun, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi GÜLER ERKILIÇ'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TUGAY AKIN'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BÜNYAMİN EROL'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. 'nin, 22.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ GÜNEY ÜST A ve B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- KASIMPAŞA A.Ş. 'nin, 21.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 'nın, 21.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA'nın, 21.01.2023 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve17.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu RECEP UÇAR hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK'in, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp idarecileri tarafından müsabaka sonrası basın mensuplarına yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 'nin, 20.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN'in, 20.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- EYÜPSPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜNÜ C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 'nin, 23.01.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ALTAŞ DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN MARATON D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- BODRUMSPOR A.Ş. 'nin, 22.01.2023 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BODRUMSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ADANASPOR A.Ş. sporcusu YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE'nin, 22.01.2023 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 21.01.2023 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-DYOREX BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI SOL TRİBÜN 101 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- DYOREX BOLUSPOR Kulübünün, 21.01.2023 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-DYOREX BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. 'nin, 22.01.2023 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- BİTEXEN VAN SPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN VAN SPOR FK-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTEXEN VAN SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı38.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi TAŞKIN DARCAN'ın, 21.01.2023 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 'nin, 22.01.2023 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-WEECOİNS KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, ambulans araç ve görevlilerinin zamanında stadyumda hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- İSKENDERUNSPOR A.Ş. 'nin, 22.01.2023 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- BURSASPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-HES İLAÇ AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü CEMAL AYYILDIZ'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-HES İLAÇ AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde Stadında oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SOMASPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde Soma Atatürk Stadında oynanan SOMASPOR-ÇORUM FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, ambulans araç ve görevlilerinin zamanında stadyumda hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR-YOMRA SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR Kulübü sporcusu AHMET AKTAŞ'ın, 22.01.2023 tarihinde oynanan YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 'nın, 22.01.2023 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde Ay oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR Kulübü masörü OLKAN İNAN'ın, 22.01.2023 tarihinde Ay oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. 'nin, 21.01.2023 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- KARAMAN FK 'nın, 22.01.2023 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAMAN FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAMAN FK kaleci antrenörü CANDENİZ VELİOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- KUŞADASISPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT ATAMAN'ın, 21.01.2023 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KUŞADASISPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT ATAMAN'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 36/5-c, 41/1-c, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 10/2. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KUŞADASISPOR Kulübü sporcusu MURAT ÇAYDEMİR'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,;



Aynı müsabakada KUŞADASISPOR Kulübü sporcusu ALİ ÖZTÜRK'ün, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KUŞADASISPOR Kulübü antrenörü UFUK ATEŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- OSMANİYESPOR FK 'nın, 22.01.2023 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK sporcusu FURKAN KELEŞ'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve bariz gol şansını önlemesi nedeniyle görmüş olduğu kırmızı kart dışında ayrıca 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 'nin, 21.01.2023 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- EFELER 09 SPOR FK sporcusu İSHAK KURT'un, 22.01.2023 tarihinde Kepez Hasan Doğan Stadında oynanan KEPEZ BLD. SPOR-EFELER 09 SPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- NİĞDE ANADOLU FK 'nın, 22.01.2023 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadında oynanan NİĞDE ANADOLU FK-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akreditasyon sorumlularının müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.