Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yoğun bir çalışma yürütülüyor. Siyah-Beyazlılar, kanat bölgesine transfer yapmak için atağa kalkarken gündeme sürpriz bir isim geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a Alexis Tibidi transferinde kötü haber!
Süper Lig'de Şenol Güneş önderliğinde zirveye tırmanmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Aboubakar hamlesinin ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyordu. Kara Kartal'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...
TIBIDI GÜNDEME GELDİ
Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Kara Kartal, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Alexis Tibidi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.
TROYES DEVREYE GİRDİ
Fakat; futbolcunun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Beşiktaş ile anılan ve Avusturya ekibi SCR Altach'ta kiralık oynayan futbolcuya Fransız kulübü Troyes talip oldu ve oyuncu için resmi teklifini de yaptı.