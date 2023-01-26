Son gelen bilgilere göre; Alman ekibi Stuttgart, futbolcunun transferiyle ilgili çözümü üretti. Tibidi için 2.5 milyon euro + 1 milyon euro bonus karşılığında Troyes ile anlaşma sağlandı. Hatta Stuttgart, Altach'a da erken fesih sebebiyle 600 bin euro tazminat ödemeyi kabul etti. Bu sezon Altach'ta 18 karşılaşmaya çıkan Tibidi 5 gole imza attı. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun Stuttgart ile sözleşmesi de 2025 yılına kadar devam ediyordu. Tibidi, kariyerine Fransa Ligi'nde devam edecek.