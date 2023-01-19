TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere yeni aday! Tekrardan listeye girdi

Beşiktaş'ta stoper arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar defans hattına takviye yapmak için flaş bir ismi gündemine aldı. Kartal, eski gözdesi Eliaquim Mangala için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2023- 06:40