Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, listesine her gün yeni bir isim ekliyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere yeni aday! Tekrardan listeye girdi
Beşiktaş'ta stoper arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar defans hattına takviye yapmak için flaş bir ismi gündemine aldı. Kartal, eski gözdesi Eliaquim Mangala için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.01.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre yönetim, radarına bonservisini elinde bulunduran Eliaquim Mangala'ya dikti.
Saint-Etienne forması giydiği zamanda Beşiktaş'ın gündemine gelen tecrübeli isim ile görüşülmüştü ancak Kartal istediğine ulaşamamıştı.