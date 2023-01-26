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Fanatik'in haberine göre; Mısır'ın güçlü ekiplerinden Al Ahly, siyah - beyazlılara ilk olarak kiralama teklifi yaptı. Beşiktaş'ın altı aylık kiralama için yüksek bir bedel talep etmesinin ardından Al Ahly temsilcileri bu kez oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek istedi.