Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'ya transfer olan Jackson Muleka, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı. Geçen sezonun ikimnci yarısında 14 maça çıkan Kongolu oyuncu, 12 kez gol sevinci yaşarken beş kez de asist yapma başarısı göstermişti.
Beşiktaş'tan Jackson Muleka kararı! İstenen bonservis...
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka'ya Al Ahly talip olmuştu. Beşiktaş'ın genç futbolcu için kararı ve istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Siyah - beyazlılar sezon sonunda 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Standard Liege ile görüşmeler sonucunda yıldız oyuncuyu 3.35 milyon Euro karşılığında kadroya katmıştı.
Büyük ümitlerle transfer edilen Jackson Muleka, hem Valerien Ismael, hem de Şenol Güneş döneminde genel olarak beklentilerin altında kaldı. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ardından forvette üçüncü alternatif durumuna gelen Kongolu oyuncuya Mısır'dan teklif geldi.