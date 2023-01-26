Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Aissa Laidouni ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde şok haber!
Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak için harekete geçen Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah beyazlılar, görüştüğü birçok adaydan olumlu yanıt alamamıştı. Kartal'a bir şok da Aissa Laidouni transferinde geldi. Tunuslu orta sahanın imza için Almanya'ya uçacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 11:33
Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyordu. Ancak transferde Kartal'a kötü haber geldi.
Macar basınında yer alan habere göre, yıldız orta sahanın Union Berlin ile anlaşmaya vardığı belirtildi.