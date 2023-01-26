Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde şok haber!

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak için harekete geçen Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah beyazlılar, görüştüğü birçok adaydan olumlu yanıt alamamıştı. Kartal'a bir şok da Aissa Laidouni transferinde geldi. Tunuslu orta sahanın imza için Almanya'ya uçacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)