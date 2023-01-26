Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle sağ stoper çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Kaan Ayhan'ı bir kez daha kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan opsiyona takıldı! İşte o detay...
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda hareket eden yönetim Kaan Ayhan konusunda çıkmaza girdi. İşte transferdeki dikkat çeken detay... BJK SPOR HABERLERİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle sağ stoper çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Kaan Ayhan'ı bir kez daha kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.
3 sezondur siyahbeyazlı kulübün gündemine gelen ancak şartlar gereği transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki futbolcu için İtalyanlara, 500 bin Euro kiralama bedeli içeren teklifte bulunuldu.
Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservisten aşağı düşmeyen Sassuolo ise bu kez biraz daha ılımlı ancak şartlar iki tarafı henüz orta noktaya yaklaştırmadı.