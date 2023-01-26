Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi satın alma maddesinin zorunlu olmasını değil, opsiyonlu bir şekilde anlaşmaya dahil edilmesini istiyor. Buna sıcak bakmayan Sassuolo ise "Opsiyon ya zorunlu olur ya da Kaan'ı vermeyiz" yanıtını siyah-beyazlılara iletti.

