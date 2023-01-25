Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayı için görüşmelerine devam eden siyah beyazlılara kötü haber geldi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a kötü haber! İmza için Avusturya'ya uçtu
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncunun, yeni kulübüne imza atmak için Avusturya'ya gittiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023- 16:12
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Oscar Gloukh, yeni takımına imza atmak için yola çıktı.
İsrailli yıldız oyuncunun Salzburg ile anlaştığı öğrenildi.