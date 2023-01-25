Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Yeni takımı...

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sezon sonunda beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Alınan bilgilere göre, Kartal'da takımdan ayrılması beklenen o yıldızının yeni adresi büyük oranda belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 14:51