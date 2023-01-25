Beşiktaş'ın tecrübeli defansif orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın akıbeti belli oluyor.
Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Yeni takımı...
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sezon sonunda beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Alınan bilgilere göre, Kartal'da takımdan ayrılması beklenen o yıldızının yeni adresi büyük oranda belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 14:51
33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözlesi sona eriyor.