Beşiktaş'ta stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Kartal, ara transfer döneminde kaliteli bir ismi kadrosuna katarak defansta yaşadığı problemleri çözmeyi hedefliyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı stoper! Andre Ramalho için harekete geçildi
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündeme yeni bir isim geldi. Hollanda basınında yer alan habere göre Kartal, PSV forması giyen Andre Ramalho için devreye girdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 09:19
Siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim ise PSV forması giyen Andre Ramalho.