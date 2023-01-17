Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gidecek.