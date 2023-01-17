Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda devre arasında bir stoper hamlesi yapmayı planlıyor. Kara Kartal'ın gündemine gelen isim ise Kiki Kouyate.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Kiki Kouyate atağı! İşte yapılan teklif...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda devre arasında bir stoper hamlesi yapmayı planlıyor. Kara Kartal'ın gündemine gelen isim ise Kiki Kouyate. İşte detaylar...
KARTAL'DAN KIKI KOUYATE ATAĞI
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta son olarak gündeme gelen stoper ise Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen Kiki Kouyate… Siyah-Beyazlı kurmaylar, Malili yıldız için Fransız kulübüne teklifini yaptı. Beşiktaş, yıldız oyuncu için 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı Metz'den gelecek cevabı bekliyor. 1.93 mt.'lik boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuran Kouyate, teknik kapasitesiyle de dikkatleri çekiyor.
MALLİ MİLLİ TAKIMI'NDA 21 KEZ OYNADI
Stoper bölgesi dışında ön liberoda da görev yapabilen Kouyate, 3 yıl önce Troyes'tan Metz'e 3.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Mali Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Ligue 2'de 12 maçta görev aldı.