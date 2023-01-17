KARTAL'DAN KIKI KOUYATE ATAĞI

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta son olarak gündeme gelen stoper ise Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen Kiki Kouyate… Siyah-Beyazlı kurmaylar, Malili yıldız için Fransız kulübüne teklifini yaptı. Beşiktaş, yıldız oyuncu için 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı Metz'den gelecek cevabı bekliyor. 1.93 mt.'lik boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuran Kouyate, teknik kapasitesiyle de dikkatleri çekiyor.