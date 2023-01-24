Korner atışı sırasında yüzüne koluyla vuran Gökhan Sazdağı ile yaşadığı gerilimin ardından rakibine kasıklarını göstererek direkt kırmızı kart gören Fransız futbolcu hem teknik heyeti hem de yönetimi kızdırdı.
Beşiktaş'tan Valentin Rosier kararı! Kayserispor maçı sonrası...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Kayserispor ile oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla tepki çeken Valentin Rosier, eleştiri oklarının hedefindeki isim durumuna geldi. Geçtiğimiz günlerde disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş tarafından antrenmandan kovulan Fransız futbolcuyla ilgili karar verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.01.2023- 10:39
Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetimin, Rosier'i sert şekilde uyaracağı aktarıldı.
Disiplinsiz davranışları yüzünden Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları tarafından geçtiğimiz günlerde iki kez antrenmandan kovulan Rosier'den en kısa sürede kendisine çekidüzen vermesi istenecek.