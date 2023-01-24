Sabah'ın haberine göre, teknik ekip ve sağlık ekibinden birkaç dakika da olsa antrenmana katılabilmek için izin isteyen başarılı orta sahanın, onayı alınca kendini hemen sahaya attığı ve 5'e 2 pas çalışması yapan arkadaşlarına dahil olarak 3 aylık aranın ardından ilk kez topa vurduğu kaydedildi.