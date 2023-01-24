Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal sahalara dönüş için sabırsızlanıyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönmüş ancak 3 karşılaşmada forma giyip yeniden ayak tabanında problemle karşılaşınca ameliyat masasına yatmıştı.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci! Dönüş tarihi...
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cezayirli oyuncunun dönüş tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Son maçına 16 Ekim'de Trabzonspor karşısında çıkan Cezayirli yıldız, 3 ayı aşkın süredir sahalardan uzak. Bu dönemde topa dokunmasına bile izin verilmeyen tecrübeli oyuncu, futbolu çok özledi. Bir an önce arkadaşlarına katılmak isteyen Ghezzal'ın hasreti öyle büyüdü ki bu hafta kenarda kalmaya dayanamadı.
ONAYI ALINCA 5'E 2 PAS ÇALIŞMASINA DAHIL OLDU
Kayserispor maçından bir gün önce Ümraniye'de yapılan son idman esnasında saha kenarında koşu ve fitness çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcunun, çalışmanın son bölümünde daha fazla kendini tutamadığı ortaya çıktı.