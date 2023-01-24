Beşiktaş'ta stoper çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, birçok isimle görüşse de henüz savunma hattına bir takviye yapmadı.
Beşiktaş'tan Aiham Ousou bombası! O teklif ortaya çıktı
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlıların, Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag'da boy gösteren Aiham Ousou'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Yönetimin, 23 yaşındaki defans için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Temaslarını sürdüren yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldiği bildirildi.
İsveç basınında yer alan habere göre Kartal, Slavia Prag forması giyen 23 yaşındaki stoper Aiham Ousou'yu kadrosuna katmak istiyor.