Aiham Ousou bu sezon Çekya Ligi'nde 21 maça çıktı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Ousou'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Aiham Ousou kariyerinde Hacken, GAIS, AFC Eskilstuna ve Västra Frölunda gibi takımlarda da forma giymişti.