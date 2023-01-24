Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu. Club Brugge'de beklenen performansı gösteremeyen Kanadalı oyuncu, İspanya La Liga'nın yolunu tuttu.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Club Brugge'ye imza atan Cyle Larin'in yeni adresi İspanya oldu.



İspanyol ekibi, Larin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Valladolid'in açıklamasında Kanadalı golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma maddesinin de yer aldığı belirtildi.



Club Brugge'de 13 maça çıkan Larin, 1 kez gol sevinci yaşadı.