Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar basın toplantısı düzenledi. Kamerunlu yıldız, Fenerbahçe'nin menajeriyle temas kurduğunu belirterek, "Fenerbahçe, menajerimle konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

Beşiktaş'ın Al-Nassr'dan transfer ettiği siyah-beyazlı kulüpteki üçüncü döneminde başlayacak olan Vincent Aboubakar, basın mensuplarının sorularını yanıtlladı. Yıldız golcü, Fenerbahçe'nin menajeriyle temas kurduğunu açıkladı.

Kamerunlu golcünün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ BENİM AİLEM"

"Beşiktaş'a dönmek benim için mutluluk verici. Burası bir aile benim için. Eski mutlulukları yaşamak ve takıma katkı sağlamak için hazırım."

"KONTRATIM UZAYACAK DİYE OYNAMAMAZLIK YAPMADIM"

"Bu durumu artık açıklama zamanı geldi. Çok iyi başladık ve ben milli takımda bir sakatlık yaşadım. Tedavinin ardından Sivasspor maçında 45. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında orada büyük fedakarlık yaptım. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. 30. maçta oynasam kontratım devam edecekti ama bununla bir bağlantısı yok. Benim önceliğim hep Beşiktaş'tı. Bazı maçlarda sırf takıma yardım etmek için sakat sakat oynadım. Bir türlü iyileşememiştim.

"HOCAMIZ GÖREV VERİRSE OYNAMAYA HAZIRIM"

"Şu anda fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Teknik direktörümüz görev verirse oynamaya hazırım. Bana gösterilen bu sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım."

"NECİP'İ ÇOK ÖZLEDİM"

"Herkesi çok özledim buradaki. Çalışanları, arkadaşlarımı, yönetimi, hocaları. Buradaki müthiş atmosferde ben hep mutlu oldum. Necip'i çok özledim. Çok önemli biri benim için. Tekrar burada olmak mutluluk verici."

"BAŞKA TEKLİFLER ALDIM"

"Buradan kalbim geri dönmeye açık şekilde ayrılmıştım. Premier League'den ve başka yerlerden teklifler vardı ama burayı çok iyi bildiğim için Beşiktaş'ı tercih ettim."

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Bence çok iyi bir takımımız var. Her şeyin başı inanmak, kendimize inanmalıyız. Şu an yapmamız gereken şey, kalitemizi göstermek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum."

"SERGEN YALÇIN İLE SIKINTIM YOK"

"Sergen Yalçın ile ilgili bir sıkıntım yok, büyük saygı duyuyorum. O dönemde onunla sadece gelen daha iyi teklifler hakkında konuşmuştum."

"TALISCA DÖNMEK İSTERSE ÇAĞRIDA BULUNURUM"

"Eğer Talisca buraya dönmek isterse ona tabii ki 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulunurum."

"FENERBAHÇE MENAJERİMLE GÖRÜŞTÜ"

"Fenerbahçe, menajerimle konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım."

FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Vincent Aboubakar ilgilendiklerine yönelik çıkan iddialarla ilgili "Aboubakar konusu, bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık. Çok enteresan. Hele Suudi Arabistan'da, bizim oradaki çevremizi sizler biliyorsunuz. Biz istersek, talip olursak alırız. Anaokulu yönetmiyoruz. Rakibimiz darılır, bize gücenir diye. Zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmence davranabiliriz. Başkanımız ve yönetimimizi adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışanlar var. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle daha sonra da kendisiyle masaya otururuz. Bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alıp getiririz" ifadelerini kullandı.