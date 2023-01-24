Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'ın Miha Zajc transferine Fenerbahçe engeli!
Ara transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki futbolculardan birisi de Fenerbahçe'de top koşturan Miha Zajc'tı. Bu transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Siyah-Beyazlı takıma ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc transferinde kötü bir haber geldi.
KOÇ TEKLİFİ REDDETTİ
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almadığı ifade edilen Miha Zajc için Beşiktaş resmi teklifini iletti. Ancak; Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç, 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a gitmesine sıcak bakmadı ve ezeli rakiplerinden gelen bu transfer teklifini geri çevirdi.