Kaan Ayhan ve menajeriyle temasa geçen Beşiktaş, milli futbolcudan bu kez olur yanıtı aldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan hamlesi! Sunulacak teklif...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar defans hattını güçlendirmek isterken, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı tekrar gündemine aldı. Milli yıldız Kara Kartal'a sıcak bakarken, sunulacak teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.01.2023- 23:50
Transfer dönemi kapanmadan transferi bitirmek isteyen Beşiktaş, Sassuolo'ya kiralama teklifi yapmaya karar verdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, kısa süre içerisinde görüşmeleri tamamlayıp, hafta sonuna kadar milli futbolcuyu İstanbul'a getirmek istiyor.