Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasından ve Manchester United'a imza atmasından sonra eski yıldızı Vincent Aboubakar'a vakit geçirmeden imza attırdı.
Transferde sıcak gelişme! Onur Bulut ve Beşiktaş...
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları sürüyor. İlk imzayı Vincent Aboubakar'a attıran Kartal, flaş hamlelerine devam edecek. Bu doğrultuda siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Kayserisporlu Onur Bulut ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kamerunlu golcüyü kadrosuna katan Kara Kartal, diğer mevkilere takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş, stoper, sol kanat ve sağ bek transferi yaparak transfer sezonunu tamamlamak istiyor.
ONUR BULUT KAYSERİSPOR'U REDDETTİ
Sağ bek transferi için önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in derlediği habere göre, siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yar alan Kayserisporlu Onur Bulut kulübünün yaptığı son sözleşme uzatma teklifini de kabul etmedi.