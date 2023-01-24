Fotomaç'ın haberine göre; Yeşil-beyazlı yetkililer, "Amir'i sadece siz istemiyorsunuz. Yurt dışından da iyi teklifler var. Onu bırakmamız için bizim istediğimiz rakamları ödemeniz gerek" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş cephesi ise düşünmek için süre istedi.