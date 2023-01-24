Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak takviye için çalışmalar devam ederken, siyah-beyazlıların listesinde ilk sırada yer alan Amir Hadziahmetovic konusunda halen bir ilerleme kaydedilemedi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Amir Hadziahmetovic transferi zora girdi! Teklif reddedildi
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde zirve yarışı devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte gözler bir yandan da transfere çevrildi. Kara Kartal'a gündemdeki isimlerden Amir Hadziahmetovic'ten kötü haber geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.01.2023- 06:40
Siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Bosna Hersekli orta sahaya karşılık son olarak 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak teklif etti.
İlk aşamada 5 milyon euro bonservis bedeli talep eden ancak daha sonra indirim yapan Konyaspor'un, Beşiktaş yönetiminin son teklifine de olumsuz yanıt verdiği belirtildi.