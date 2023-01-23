Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Jovane Cabral aşkı yeniden alevlendi!
Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de son 4 maçından zaferle ayrılan siyah-beyazlılar, zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma geldi. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Jovane Cabral'ı yeniden gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.01.2023- 15:47
Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, eski yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'a imzayı attırdı.
Yönetimden takviye talep eden Şenol Güneş, listesini sundu.