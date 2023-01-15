İlk dakika dolmadan Kartal'ın kendi kendine gol atması, birçok futbolcunun ayarını bozdu… Redmond, Muleka, Roiser, Josef, Masuaku, hepsi hata yapma yarışına girdiler. Önde Cenk Tosun, ortada Gedson Fernandes ve savunmada Sais-Mert ayakta kaldılar hepsi bu. N'Koudou, Tayfur girip Welinton ve Redmond çıkınca Beşiktaş üzerindeki ölü toprağını attı. Önce Gedson'un şık pasını Tosun Paşa ağlara gönderip eşitliği sağladı, ardından Tayfur Bingöl sahne aldı. Son anlarda, üçe bir kalınan pozisyonda kayarak rakibinin hamlesini geciktirip Konyaspor'un tekrar öne geçmesini önleyen, Tayfur son saniyedeki harika asistiyle de Gedson'la birlikte geceyi kurtaran adam oldu. Beşiktaş şampiyon olacak ise bu maçla olacaktır… Artık tahtaya, ilk önce Gedson ve Tayfur yazılır diye düşünüyorum. Performansları bir yana ikisi de müthiş pozitifler. Şenol hoca bu sinerjiyi çok yakında tüm takıma yayacaktır. Sanırım dün hoca bu işe gerçekten inandı. Sizler de inanın çocuklar; güzel günler göreceğiz Güneşli günler…

Not: Hilmi Şahin, eski bir dost, iyi bir meslektaştı. Dün Hakk'a yürümüş. Mekanı cennet olsun.