Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Cyle Larin, Belçika ekiplerinden Club Brugge'a imza atmıştı.
Eski Beşiktaşlı Cyle Larin imzayı atıyor! İşte yeni takımı
Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve Belçika ekibi Club Brugge'a imza atan Cyle Larin, yeni takımında umduğunu bulamadı. Kanadalı forvet, yeni takımına imza atmak için yola çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.01.2023- 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023- 14:13
Club Brugge'da bu sezon 13 maçta görev alan Kanadalı forvet sadece 1 gol atma başarısı gösterdi.