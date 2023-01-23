TURGAY DEMİR - KARTAL TAM GAZ!

Kayseri her takım için zor deplasman. Çağdaş Atan orada iyi bir atmosfer oluşturdu ve her oyuncusundan en iyi verimi almayı başardı. Beşiktaş öncelikle böyle bir rakibi çok fazla pozisyon vermeden hem de ağır zeminde yenerek önemli bir iş yaptı. Takım halinde iyi mücadele eden, önde basan, alan daraltan, topu kazandığında organize ataklarla rakip kaleye giden bir Beşiktaş izledik.