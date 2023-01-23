Spor yazarları Kayserispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldıza övgü dolu sözler
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanarak ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kayserispor-Beşiktaş mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Beşiktaş dün karşılaşmayı ilk 45 dakikada bitirdi. Redmond'un erken ve harika golü İngiliz futbolcunun Premier Ligi'ndeki o şaşalı günlerini hatırlattı. Bu golün ardından siyah beyazlılar topu rakibe verirken uzun toplarla Kayserispor'un hatalarını bekledi.
Kadro mühendisliğini harika yapan Şenol Güneş'in sahaya birlikte sürdüğü Salih ve Gedson'un uyumu harikaydı. Salih başarılı futbolunu golle süsleyerek Beşiktaş'ı rahatlatan isim oldu. Gedson'a da 41 kere maşallah...
Masuaku maçın yıldızıydı. Topu her aldığında Kayserispor savunmasına zor anlar yaşattı. Cenk ve Muleka'nın sadece hücumda değil çoğu zaman savunmaya destekleri önemliydi. Adam kazanma ustası Şenol Güneş geldikten sonra Muleka'daki yükseliş Beşiktaş'a güç kattı.
Mert Günok yine takımın sigortasıydı. 1-0'ken harika bir kurtarışla takımına büyük moral verdi. Tayyip Talha Sanuç dün yine dört dörtlüktü. Siyah-Beyazlı takımda dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. Takım olarak kazandı Beşiktaş...
Tek sözüm Tayfur'a... çok istedin, işte Beşiktaş formasıylasın. Çok daha iyisini yapmalısının. Aboubakar'ın transferiyle kadayıf geldi. Ghezzal'ın da iyileşmesi bu; ekmekli kadayıf olacak. Şunu iddia ediyorum; daha lig bitmedi ve sezonun final bölümünde müthiş bir Beşiktaş izleyeceğiz.
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan transfer yasağına rağmen güzel işler yapıyor. Atan ve Kayserisporlu futbolcuları da gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik ederim. Mete Kalkavan çok iyi bir maç yönetti ama Rosier'e gösterdiği kırmızı kartı anlayamadık.
REHA KAPSAL - ÖNEMLİYDİ
Beşiktaş, kupadan elenince elde tek hedef lig kalmıştı. Çok kredisi de olmadığından her maçı eşik maçı görüp tek çare olarak kazanmak zorundaydı. Saha zemininin çok kötü diyebileceğimiz görüntüsü vardı. Bu zeminde pas yapmak kolay değil ama Beşiktaş takımının orta saha ve hücum profilleri de Salih dışında topla becerisi yüksek olmayan oyunculardan kuruluydu.
Siyah-beyazlıların orta sahası top ayaklarındayken tempoyu yükseltip düşüremedikleri gibi oyuna da yön veremedi. Top ayağındayken aktif dinlenmeyi yapamadığından çok yüksek nabızda oynadılar. Daha direkt hücumlar oldu.
Siyah-beyazlıların erken bulduğu gol ve ilk devrenin bitmesine yakın farkı 2'ye çıkarmaları önemliyi. Bu bölümde momentumu yakalayan Kayserispor 2 fırsat kaçırdı. Devrenin bu skorla bitmesi rahatlattı.
İkinci devre baskı yeseler bile daha derinlemesine kendi yarı alanında yapılan savunmayla çok fazla pozisyon vermediler. Beşiktaş'ın saha içi kurgusunda doğru mikro planlar, makro planın da belki istenilen seviyede ve kalitede oynanmamasına rağmen galip gelmesini sağladı.
Tayfur'un Onur'un kanadında oynayıp onu bire birde kitlemesi, Redmond'ın orta saha ve forvet arasında serbest oynaması, Gedson ve Salih'in orta sahadaki gayret ve mücadelesi önemliydi. Özellikle de Gedson sahanın en iyisiydi. Takım halinde yüksek konsantrasyon, iyi mücadelede ve maçı kazanma arzuları en üst seviyedeydi. Böyle bir rakip ve zemine karşı böyle oynamak gerekiyordu.
Öne geçtiği maçta siyahbeyazlılar kağıt üzerinden çok zor görünen bir deplasmanda 4'te 4 yaptı. Zirve yarışına ortak olmak istiyorlarsa bu serilerini kredisiz gittikleri bu sezonda 9-10 maça çekmeleri gerekir. Oyunu erteleyip skoru almaları moral motivasyon ve özgüvenleri açısından siyahbeyazlılar için çok önemliydi.
TURGAY DEMİR - KARTAL TAM GAZ!
Kayseri her takım için zor deplasman. Çağdaş Atan orada iyi bir atmosfer oluşturdu ve her oyuncusundan en iyi verimi almayı başardı. Beşiktaş öncelikle böyle bir rakibi çok fazla pozisyon vermeden hem de ağır zeminde yenerek önemli bir iş yaptı. Takım halinde iyi mücadele eden, önde basan, alan daraltan, topu kazandığında organize ataklarla rakip kaleye giden bir Beşiktaş izledik.
Redmond'un ligde siftah yapması önemli ama daha önemlisi kariyerine, klasına yakışır bir gol atmasıydı. Topu rakipten kurtarışı, açıyı bulduğu anda yaptığı müthiş vuruş alkışlanacak cinstendi. Hoş geldin Redmond!
Dedik ya takım halinde iyi işler yaptı Kartallar ama oynadığı her maçta ayrı bir destan yazan bir yıldızı var ki ona ayrı parantez açmak şart; Gedson Fernandes. Şu anda ligin en iyisi, Avrupa'da da kendi mevkiinde ilk 10'a girer. Nazar değmesin.. Mücadeleci, çabuk, akıllı, teknik… Ne ararsan var!
Her maç üzerine koyarak oynayan Tayyip Talha da dün yine en iyilerdendi... Allah nazarlardan korusun, en kritik pozisyonlarda tereyağından kıl çeker gibi topu rakipten alıp, oyun kuruyor. Helal olsun.
Kayserispor karşısında çok koşan bir Beşiktaş vardı. Şenol hocanın antrenman sistemi devreye girmiş görünüyor. Galibiyet serisiyle artan özgüvenle birlikte fizik kondisyon da yukarı ivmelenmiş durumda.
Aboubakar dün Beşiktaş'taki üçüncü döneminde şanlı formayı ilk kez giydi. Ne yaptı derseniz, Redmond böyle oynarken, yanlarına bir de Ghezzal katılınca çok şey yapacak derim.