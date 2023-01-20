BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar transferinde flaş gelişme! Geliş tarihi değişti

Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen Beşiktaş, forvet hattına Aboubakar'ı transfer etmek istiyor. Kulübü Al-Nassr ile sözleşmeni feshetmeye çalışan Kamerunlu oyuncu, kulübün belgeleri geç göndermesi ile transferi kısa bir süre ertelendi. Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi ertelendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2023- 22:33 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023- 23:27