Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın ilgilendiği sürpriz isim belli oldu.
Alman basını açıkladı! Beşiktaş sol beke flaş transfer hamlesi
Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de son 4 maçında 4 galibiyet alarak 'Zirve yarışında ben de varım' diyen Kartal'da transfer çalışmaları hız kazandı. Konuyla ilgili olarak Alman basını sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Beşiktaş'ın Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.01.2023- 12:02
fotomac.com.tr editörlerinden Tuğçe Erginkoç'un Sky Sports Almanya'dan derlediği habere göre siyah-beyazlılar, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago ile ilgileniyor.
Kulübün de o mevkideki fazlalıktan dolayı oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ve genç isimden gelir elde etmeyi hedeflediği kaydedildi. Bu sezon 15 maça çıkan Iago, 1 asiste imzasını attı.