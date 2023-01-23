Alman basını açıkladı! Beşiktaş sol beke flaş transfer hamlesi

Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de son 4 maçında 4 galibiyet alarak 'Zirve yarışında ben de varım' diyen Kartal'da transfer çalışmaları hız kazandı. Konuyla ilgili olarak Alman basını sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Beşiktaş'ın Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2023- 12:02