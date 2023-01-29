Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için geri sayım devam ediyor.
Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi! O maçın kadrosunda yer alacak
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cezayirli yıldız, yeniden formasına kavuşuyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.01.2023- 16:16
Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve 3 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli oyuncu, yeniden formasına kavuşuyor.
NTV Spor'un haberine göre; tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Ghezzal, son 1 haftada takım antrenmanlarına katıldı. Çalışmalarda sorun yaşamayan 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 23. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer alabilir.