Transfer döneminin başlamasıyla beraber Beşiktaş'ta gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Dele Alli'nin yerine flaş hamle! Oscar Gloukh...
Transfer döneminin başlamasıyla beraber Beşiktaş'ta gelişmeler yaşanıyor. Dele Alli ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlı ekip, İngiliz oyuncunun yerine Maccabi Tel Aviv forması giyen Oscar Gloukh'u kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2023- 19:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 19:19
A Spor muhabiri Sercan Dikmen'in aktardığı bilgiye göre Dele Alli ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlı ekip, İngiliz oyuncunun yerine Maccabi Tel Aviv forması giyen Oscar Gloukh'u kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncu için İsrail ekibine 5 milyon euroluk teklif yaptı.