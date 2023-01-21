Beşiktaş'a 'yılın stoperi' geliyor! Transfer...

SÜRPRİZ STOPER GÜNDEMDE!



Javi Montero'nun Hamburg'a transferi sonrasında savunma hattında kontenjan açılmasının ardından yönetim, yeni stoper almak için çalışmalarını hızlandırdı. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın gündemine MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen Jakob Glesnes geldi. 28 yaşındaki Norveçli stoperin kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. ABD ekibinin oyuncu için 4 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var.



