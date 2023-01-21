Şenol Güneş yönetiminde son 3 maçını kazanan Beşiktaş ta gündem transfer. Aboubakar transferini bitiren Siyah- Beyazlılarda rota orta saha ve stoper transferi. Bu kapsamda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-Beyazlı takım bu transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş'a 'yılın stoperi' geliyor! Transfer...
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda şimdiden gündeme stoper takviyesi geldi. Yönetimin bu sefer listesinde sezonun en iyisi seçilen sürpriz bir isim var. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Şenol Güneş yönetiminde son 3 maçını kazanan Beşiktaş ta gündem transfer. Aboubakar transferini bitiren Siyah- Beyazlılarda rota orta saha ve stoper transferi. Bu kapsamda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-Beyazlı takım bu transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
SÜRPRİZ STOPER GÜNDEMDE!
Javi Montero'nun Hamburg'a transferi sonrasında savunma hattında kontenjan açılmasının ardından yönetim, yeni stoper almak için çalışmalarını hızlandırdı. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın gündemine MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen Jakob Glesnes geldi. 28 yaşındaki Norveçli stoperin kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. ABD ekibinin oyuncu için 4 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ DE VAR!
Beşiktaş'ın gündemine gelen 1.88 boyundaki stoperin Avrupa'dan da isteyen kulüpler var. Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Norveçli kararını önümüzdeki günlerde verecek.