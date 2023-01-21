Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlı ekipte önemli bir gelişme yaşandı. Takımın yeni transferlerinden Vincent Aboubakar, Kayserispor kamp kadrosuna alındı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar Kayserispor maçı kadrosunda!
Süper Lig'de Beşiktaş, 20. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı ekipte yeni transfer Vincent Aboubakar'da maç kadrosunda yer aldı.
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Yayın Tarihi: 21.01.2023- 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 14:54