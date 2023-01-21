Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, devre arasında kiralık sözleşmesini sonlandırarak Manchester United'a imza attı.
Beşiktaş'tan ayrılan Weghorst'tan olay sözler: Memnun değildim!
Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'la geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Hollandalı golcü, Manchester United'a transferinin ardından Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, siyah-beyazlı takımla ilgili olarak çarpıcı bir itirafa imza attı. İşte o açıklamalar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.01.2023- 00:41 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023- 00:46
Hollandalı golcü transfer süresiyle Sky Sports'a konuşurken; Beşiktaş'la ilgili olarak çarpıcı bir itirafta bulundu.
İşte Weghorst'un açıklamaları...
"Akşam çok geç olmuştu. Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun olmadığım için menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bundan şikayetçiydim.