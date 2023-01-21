Fransız teknik adam Le Guen, Bursaspor alt yapısından çıkardığı daha sonra Fransa'nın Le Havre takımına götürdüğü Umut Meraş'ı Fransız takımlarına önerdi.
Beşiktaş transfer haberi! Flaş Umut Meraş itirafı...
Beşiktaş'ta bir türlü istediği süreyi bulamayan Umut Meraş konusunda eski hocası Paul Le Guen'den flaş açıklamalar geldi. İşte Le Guen'in Umut ve Beşiktaş geleceği hakkındaki sözleri... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2023- 11:26
Bir TV programında sol kanat beki bulmanın zorluğundan bahseden Le Guen, "Türkiye'de Umut'la çalıştım.
Potansiyeli vardı ve Fransa'ya getirdim, burada iyi iş çıkardı.