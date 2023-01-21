Stoper, orta saha ve kanat hattı için girişimlerde bulunan yönetim; gündemine birbirinden önemli isimleri aldı, operasyona başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Aboubakar sonrası 3 bomba daha!
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında kendini bulmak istiyor. Eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, transfer hamlelerine devam edecek. İşte detaylar...
Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Vincent Aboubakar transferini tamamlaması sonrasında diğer bölgeler için düğmeye bastı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, üç koldan birden girişimlerde bulunuyor.