Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başladı.
Beşiktaş için dev teklifi reddetti! İşte Aboubakar transferinin perde arkası
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılar, Weghorst'un ayrılışının ardından forvet takviyesi için Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlandı. Kamerunlu yıldızı birçok takım isterken, Aboubakar Beşiktaş'ı tercih etti. İşte Aboubakar-Beşiktaş transferinin perde arkası... (BJK spor haberi)
Weghorst'un ManU'ya transferi sonrası siyah-beyazlılar, eski golcüsüyle temasa geçerken taraflar üç günlük görüşme sürecinin ardından anlaşmaya vardı.
Temaslar sırasında 30 yaşındaki forvete, Şenol Güneş'in kendisini bizzat istediği bilgisi verildi.