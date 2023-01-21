2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME VE 2.5 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaş, Aboubakar'a 2.5+1 yıllık sözleşme karşılığında bu sezonun kalan bölümü için 1.5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncuya diğer iki sene için de sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 bin Euro maç başı verilecek. Mukavelede ayrıca toplam 500 bin Euro'yu bulan bonuslar yer alacak.