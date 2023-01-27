Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı belli oldu!

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023- 12:10