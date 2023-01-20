Beşiktaş'ta Aboubakar'ın geliş saati açıklandı
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, bu akşam saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havaalanı'nda olacak.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.01.2023- 10:20
Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.
Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, bu akşam 22.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
ANLAŞMA ŞARTLARI!
Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.
Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.