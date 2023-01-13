Beşiktaş'ın sezon başında Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı. Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United ile cuma gününe kadar transferi konusunda anlaşma sağlaması üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdi. Hollanda Milli Takımı'yla Katar'da gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın radarına giren 30 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile anlaşma sağlamıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Weghorst gitti Aboubakar geliyor! İşte imza tarihi
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda Weghorst, Manchester United'a imza atmak için yola çıkarken, Aboubakar konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kartal, Kamerunlu golcüyü renklerine bağlamak için adeta gün sayıyor. İşte Beşiktaş-Aboubakar transferinde son durum... (BJK spor haberi)
Ancak siyah-beyazlı kulüp, sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için bonservis bedeli talep etti ve 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. 190 gün siyah-beyazlı formayı giyen Weghorst, bu periyotta 18 resmi maçta 9 gol attı, 4 asisti yaptı ve toplamda 13 gole direkt katkı sağladı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, ara transfer dönemine adeta fırtına gibi girdi... İlk olarak Hollandalı golcü Weghorst ile yollarını dün itibarıyla ayıran siyah-beyazlılar, forvet mevkiinde oluşan boşluğu Vincent Aboubakar ile dolduruyor. Kamerunlu oyuncu ile ilk görüşmenin Kasımpaşa maçından hemen önce yapıldığı ortaya çıktı.