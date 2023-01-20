Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz gün Londra'ya gitti.
Beşiktaş transfer haberi: Ahmet Nur Çebi bizzat o isimle görüşmeye gitti
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi santrfor konusu için İngiltere'ye gitti. Çebi, golcü isimle bizzat görüşecek. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.01.2023- 13:42
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz gün Londra'ya gitti.
İki menajerle beraber Beşiktaş'ın gündeminde olan Raul Jimenez için bir dizi görüşmelerde bulundu.
Fotomaç'ın haberine göre başkan Çebi hem İngiliz ekibinin yöneticileri, hem de Meksikalı forvetle bir araya geldi.